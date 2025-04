Antonio Tiberi torna ad allenarsi. Cambia il programma verso il Giro d’Italia: obiettivo il cambio di ritmo

Obiettivo Giro d’Italia 2025. Antonio Tiberi ha la Corsa Rosa nella sua testa e il contrattempo avuto nel Tour of the Alps l’ha costretto a cambiare il proprio programma di avvicinamento. Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il corridore della Bahrain Victorious è già pronto per tornare in sella e affrontare un percorso alternativo per testare la sua condizione.

Costretto al ritiro nella corsa citata per problemi gastrointestinali, Tiberi si è messo alle spalle quanto accaduto e vuole lanciare la sfida. Tornato a casa dai genitori, il ciclista italiano ha detto di stare meglio e ora davanti a lui ci sarà un crono-programma un po’ diverso.

Originariamente, come viene spiegato nella Rosea, dopo il Tour of the Alps, Tiberi sarebbe dovuto tornare in altura, dove avrebbe testato le salite al Sestriere oppure sull’Etna, nell’eventualità in cui le condizioni meteo non fossero state ideali. Tutto però è mutato però per quanto già detto.

Di conseguenza, il 23enne nostrano andrà in Toscana la prossima settimana, seguito dal preparatore Michele Bartoli, puntando su lavori specifici da affrontare in salita, ovvero concentrarsi sui cambi di ritmo. Insieme a lui, come sottolineato dalla Gazzetta, anche Damiano Caruso.