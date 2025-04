Liegi-Bastogne-Liegi 2025 in tv: si vedrà sulla RAI? Orari, programma, streaming

Domenica 27 aprile andrà in scena la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento di questa intensa primavera ciclistica. Il Trittico delle Ardenne giunge al termine con la Doyenne, la celeberrima Decana tanto ambita dai ciclisti. Si preannuncia grande spettacolo sulle cotes del Belgio: tante ascese in rapida successione che metteranno a dura prova tutti gli atleti e che saranno indubbiamente molto selettive lungo i 252 km di un percorso spazzagambe.

Gli appassionati si stanno chiedendo se la Liegi-Bastogne-Liegi 2025 si vedrà sulla Rai dopo che il Giro delle Fiandre e la Amstel Gold Race non avevano goduto della copertura sui canali del network pubblico. La risposta è affermativa: la corsa sarà trasmessa sulle reti Rai, senza il bisogno di pagare un abbonamento. Naturalmente l’evento sarà disponibile anche sui canali di Discovery. Riflettori puntati su Tadej Pogacar, che andrà a caccia di un nuovo colpaccio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Liegi-Bastogne-Liegi 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2; in diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.30; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2025

Domenica 27 aprile

Ore 10.15 Liegi-Bastogne-Liegi, partenza

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.30 alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 2 dalle ore 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.30, gratis; Discovery+ dalle ore 12.00; Sky Go, NOW, DAN dalle ore 12.30.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.