Tour of The Alps 2025, tappa di oggi Lienz-Lienz: orari, percorso, tv, favoriti. Si decide la classifica

Quinta ed ultima tappa per il Tour of The Alps 2025. Ancora Austria protagonista: partenza ed arrivo in quel di Lienz per decidere la classifica generale. Andiamo a scoprire il percorso, il programma e i favoriti della frazione.

PERCORSO

Frazione conclusiva breve ma intensissima. Da affrontare due volte il Bannberg (pendenze oltre il 10% di media per 4 chilometri), ad una decina di chilometri dall’arrivo ecco Stronach, 3 chilometri e pendenze al 12%, un vero e proprio muro.

CALENDARIO TOUR OF THE ALPS 2025

Venerdì 25 aprile

Quinta tappa:

Lienz-Lienz (112,2 km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 15 circa

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.25, a pagamento su Eurosport 2 dalle 13.25

Diretta streaming: Rai Play, Discovery +, SkyGo, DAZN e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Va a decidersi la classifica generale. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) con l’impresa di ieri ha conquistato la Maglia Verde ma Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) è vicinissimo. Sono loro due a lottare per il titolo. A caccia del successo parziale e del podio in classifica anche Derek Gee (Israel – Premier Tech), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ed il padrone di casa Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team).