Judo, Veronica Toniolo si tinge di bronzo agli Europei! Azzurra tenace, piega Nelson Levy

Comincia decisamente bene il pomeriggio in casa Italia nel day-2 degli Europei di judo. Su tatami di Podgorica, in Montenegro, è arrivata la terza medaglia della spedizione tricolore, dopo l’argento di Odette Giuffrida nei -52 kg e il bronzo di Susy Scutto nei -48 kg femminili. Sono ancora le donne a dare un incipit nel Final Block odierno, vista la conquista del bronzo di Veronica Toniolo nei -57 kg.

Una sfida affascinante e intensa contro l’israeliana Timna Nelson Levy. Quest’ultima nelle prime fasi del confronto ha fatto valere la propria maggior esperienza, mettendo grande energia nelle prese e cercando di immobilizzare Toniolo, partendo da una presa alla cintura. Nel lavoro a terra però Veronica è stata bravissima a divincolarsi.

Azzurra sanzionata per passività a metà della sfida, ma col passare dei secondi la grande determinazione della judoka nostrana è stata un fattore. Uno shido per parte è stato il segnale del cambiamento, con Nelson Levy che ha cercato di trovare una breccia nella difesa di Toniolo, abilissima però sempre a chiudersi a riccio.

Le due contendenti si sono giocate il tutto per tutto al Golden Score e si è assistito a una specie di maratona. L’israeliana ha mostrato il fianco agli attacchi dell’italiana, calando in termini di energia sul tatami. La nostra portacolori ha tentato spesso la presa al bavero per il ribaltamento. Un andamento che poi è stato rappresentato dagli shido a carico di Nelson Levy, che hanno deciso in favore dell’azzurra questa sfida dopo 8’07” del citato Golden Score.