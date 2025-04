Judo, Manuel Lombardo in finale agli Europei! Toniolo e Avanzato in corsa per il bronzo

È una grande Italia sui tatami di Podgorica (Montenegro), teatro degli Europei di judo 2025. Dopo aver festeggiato ieri l’argento di Odette Giuffrida nei -52 kg e il bronzo di Assunta “Susy” Scutto nei -48 kg femminili, il Bel Paese è già certo di festeggiare il terzo podio continentale, vista la qualificazione alla finale per il metallo più pregiato di Manuel Lombardo nei -73 kg maschili.

Il piemontese ha interpretato da subito col piglio giusto la competizione, prevalendo dopo 1’20” contro il serbo Filip Jovanovic (waza-ari+yuko+ippon). Nella sfida contro il tedesco Igor Wandtke è stato uno yuko dopo 3’50” a regalare il successo all’azzurro, con il teutonico già gravato da due shido. Nei quarti di finale, contro l’ungherese Daniel Szegedi, Lombardo ha fatto vedere la sua grande classe, e dal terzo minuto del match è stato impressionante, prima ottenendo uno yuko (3’03”) e poi con un ippon ai 3’22”. Al cospetto del temibile georgiano Lasha Shavdatuashvili ha deciso un waza-ari in favore del judoka nostrano. In finale ci sarà la sfida contro il russo Danil Lavrentev. Quest’ultimo ha eliminato Giovanni Esposito nei quarti di finale. Il partenopeo ha tentato la via dei ripescaggi, venendo però piegato dal francese Joan-Benjamin Gaba.

Non ci sarà però solo Lombardo in gioco per le medaglie. Le belle notizie arrivano anche dal settore femminile. Il riferimento è a Veronica Toniolo (-57 kg) e a Carlotta Avanzato (-63 kg) in finale per il bronzo nelle proprie categorie. Toniolo, dopo essersi imposta di Lea Wyss, ha fatto vedere grandi qualità negli ottavi contro l’ungherese Kitti Kovacs. Una sfida molto equilibrata in cui il terzo shido è costato la sconfitta alla magiara. Nei quarti c’è stato lo stop per l’azzurra contro la tedesca Seija Ballhaudo che con uno yuko e i tre shido ha fatto calare il sipario. Brava la judoka tricolore a trovare le energie per battere al Golden Score la russa Irina Zueva grazie a uno splendido waza-ari. La sfida per il bronzo sarà contro l’israeliana Timna Nelson Levy.

Parlando di Avanzato, Carlotta con grinta e carattere si è imposta contro la croata Katarina Kristo e la polacca Natalia Kropska. Nei quarti di finale lo yuko ha regalato il successo contro la croata Iva Oberan, mentre in semifinale un confronto durissimo risoltosi al Golden Score ha sorriso alla ceca Renata Zachova. Per questo, Avanzato si giocherà il terzo gradino del podio contro l’austriaca Lubjana Piovesana. Sempre nei -63 kg femminili, il percorso di Savita Russo si è interrotto subito contro la fortissima francese Clarisse Agbegnenou per ippon dopo 2’07”. Appuntamento alle 16.00 per il Final Block.