Judo, Odette Giuffrida argento europeo: “Non sono pienamente soddisfatta, ma ci sarà una prossima volta”

I Campionati Europei 2025 di judo si sono aperti ieri a Podgorica con una giornata piuttosto positiva per i colori azzurri, grazie a due medaglie e ad altri due piazzamenti tra il quinto ed il settimo posto. Odette Giuffrida, al rientro in gara dopo una lunga pausa post-olimpica, ha dimostrato di essere ancora estremamente competitiva nella categoria -52 kg replicando l’argento continentale di un anno fa dopo aver perso in finale con la formidabile kosovara Distria Krasniqi.

“Giudicare a caldo le finali non è mai semplice, mi sentivo bene ma non sono pienamente soddisfatta perché non sono riuscita a fare ciò che volevo. Ci sono ancora tante cose da migliorare ma sicuramente ci sarà una prossima volta. Tra poco più di un mese ci sarà il Mondiale e mi preparerò come sempre, darò il massimo ogni giorno”, il commento della trentenne romana campionessa del mondo in carica al sito federale.

Il secondo podio italiano del day-1 è stato firmato da Assunta Scutto, battuta solamente dalla big francese Shirine Boukli in semifinale e capace di aggiudicarsi il bronzo nei -48 kg portando a casa la sua prima medaglia europea della carriera a livello senior. L’ex numero 1 del ranking mondiale, reduce da tre Mondiali consecutivi in top3, si è riscattata dunque dopo la cocente delusione olimpica di Parigi 2024.

“Ero qui per vincere questo Campionato Europeo soprattutto come riscatto per me stessa dopo le Olimpiadi. Sono orgogliosa di come ho affrontato quest’ultimo periodo che non è stato semplice e sono molto contenta per questa mia prima medaglia ad un Europeo Senior. Tra qualche settimana ci sarà il Campionato del Mondo e ovviamente punterò all’oro essendo l’unica medaglia che mi manca in questa competizione”, ha detto Susy dopo la gara a Podgorica.