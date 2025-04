Jack Draper: “Sinner cuore gentile: non merita gli attacchi. Allenamenti ottimi”

Jannik Sinner si sta allenando a Montecarlo, con l’intento di presentarsi in forma smagliante al suo rientro in campo al termine della squalifica di tre mesi che sta scontando. Il numero 1 del mondo tornerà in azione agli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Tra i suoi compagni di allenamento nel Principato c’è stato il britannico Jack Draper, il quale ha parlato del fuoriclasse altoatesino in un’intervista congiunta a BBC Sport e al Guardian.

Il 23enne, numero 6 del ranking ATP dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells e aver perso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, ha espresso parole di elogio nei confronti dell’azzurro: “Quando mi chiedono di Jannik, dico la verità: penso che sia una persona davvero genuina, simpatica e, in più, un giocatore straordinario“.

Sulla questione Clostebol è stato molto chiaro: “In questa situazione sono sicuro che non avesse la minima idea di nulla. Così va la vita – a volte si fanno degli errori“. Jack Draper ha poi proseguito: “Per quanto riguarda ciò che penso di lui come persona, credo sia importante che la gente sappia e riconosca che è una persona dal cuore gentile e un essere umano perbene. Non merita nessuno degli attacchi che riceve“.

Il tennista inglese ha anche spiegato com’è nata l’idea di allenarsi con Jannik Sinner: “Sapevo che Jannik era disponibile e a Montecarlo, quindi abbiamo organizzato con il suo team tre o quattro giorni di allenamento insieme. Se devi allenarti con qualcuno, tanto vale che sia il migliore del mondo, no? Ovviamente ha avuto un po’ di tempo libero, ma sta ancora giocando a un livello incredibile. È stato bello stare con lui per qualche giorno e fare ottimi allenamenti“.