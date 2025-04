Jannik Sinner lavora senza sosta in allenamento a Montecarlo: prosegue la preparazione in vista di Roma

Lo aveva detto Flavio Cobolli ai nostri microfoni anche in maniera un po’ scherzosa: “Credo che Jannik Sinner arriverà anche più pronto di me agli Internazionali d’Italia (sorride, ndr.). Lui è un tennista iper professionista in tutto quello che fa e se c’è una cosa che gli ruberei è proprio questo“, aveva ammesso con grande sincerità il tennista romano.

In linea con queste considerazioni, Sinner sta lavorando con grande impegno e dedizione sul campo di Montecarlo per essere il più pronto possibile al suo ritorno nel circuito internazionale. La sospensione per la vicenda “Clostebol” è agli sgoccioli e il 4 maggio alle ore 23.59 verrà posta la parola fine anche su questo caso che tanto ha fatto patire il n.1 del mondo, dal punto di vista personale piuttosto che agonisticamente.

Sgravato da questo peso, si è potuto prendere atto di un Jannik più sorridente del solito e desideroso di esprimere quello che sa fare, dopo la pausa obbligata. La terra rossa non è la sua superficie preferita e per questo, prima del via libera nei circoli affiliati, il 23enne nostrano si è allenato sovente in palestra, seguendo i dettami del suo preparatore, Marco Panichi.

Anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta il rosso del Principato è stato monopolizzato dal tennis dell’altoatesino, bramoso di far scoppiare la palla come solo lui sa fare e di testare nuove soluzioni, in considerazione di ciò che il mattone tritato richiede, ovvero giocare con maggior frequenza variazioni di ritmo. Scopriremo i frutti di questo lavoro a Roma, ma chiaramente il vero obiettivo è il Roland Garros. Nella giornata odierna, Sinner si è allenato col n.1 del circuito junior, Nicolai Budkov Kjaer, tra i prospetti più interessanti del massimo circuito.

