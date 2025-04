IndyCar, Kirkwood ferma Palou nel GP di Long Beach

Kyle Kirwkood vince il GP Long Beach 2025, terza prova della NTT IndyCar Series. Terza affermazione in carriera, la seconda tra i muretti della California, per il #27 di Andretti, abile per tutto l’evento a fronteggiare i repentini attacchi di Alex Palou. Il campione in carica ottiene in ogni caso il secondo posto finale dopo i successi di St. Petersburg e Thermal Club.

Il terzo atto del 2025 si è aperto con Kyle Kirkwood (Andretti #27) abile a gestire la pole-position dall’assalto da parte di Colton Herta (Andretti #26) e del due volte campione e leader del campionato Alex Palou (Ganassi #10). La strategia è diventata subito protagonista, gran parte dei protagonisti ha infatti imboccato subito la pit road per montare le gomme dure al posto delle ‘Alternative’.

La scelta non è stata seguita da Christian Lundgaard (McLaren #7), Scott Dixon (Ganassi #9), Kyffin Simpson (Ganassi #8), Graham Rahal (RLL #14), Robert Shwartzman (PREMA Racing #83) e Sting Ray Robb (Juncos Racing #77).

Intorno al 30mo giro tutti hanno effettuato almeno una sosta ai box, tutti hanno scelto di montare la mescola più morbida ad eccezione degli ultimi due. Kirkwood si è ritrovato nuovamente in cima alla graduatoria con un minimo margine nei confronti di Palou, pronto per continuare a controllare la corsa anche nella fase centrale.

Palou ha provato a sorprendere il rivale di Andretti Global in occasione del terzo passaggio ai box senza riuscire nell’esito sperato. Il #10 di Ganassi ha iniziato a minacciare il primato dell’americano, un vero attacco non è però mai stato portato.

Il #27 di Andretti è riuscito quindi ad ottenere il terzo successo in carriera beffando lo spagnolo Palou, il danese Lundgaard, lo svedese Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) e l’australiano Will Power (Penske #12). Chiudono nell’ordine la Top10 Scott McLaughlin (Penske #3), Herta, Dixon, Robb e Simpson.

Prossima prova ad inizio maggio al Barber Motorsport Park in Alabama, ultimo impegno prima della parentesi dedicata all’Indianapolis Motor Speedway.

CLASSIFICA FINALE INDYCAR GP LONG BEACH

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 90 P 50 22.623 25.945 19.688 1:10.786 100.088 1:08.475 103.465 3

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 90 P 24 2.686 2.686 22.610 26.059 19.697 1:09.183 102.406 1:08.533 103.378 3

7 RUN Christian Lundgaard Arrow McLaren 90 P 0 18.778 16.093 22.728 26.074 19.655 1:09.723 101.613 1:08.698 103.129 3

60 RUN Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing 90 P 0 19.819 1.041 22.722 26.215 19.748 1:09.265 102.285 1:08.855 102.895 3

12 RUN Will Power Team Penske 90 P 0 23.364 3.545 22.721 25.901 19.663 1:09.058 102.591 1:08.600 103.277 3

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 90 P 6 25.711 2.347 22.891 26.149 19.607 1:09.623 101.759 1:08.785 103 3

26 RUN Colton Herta Andretti Global 90 P 1 26.580 0.869 22.560 26.047 19.689 1:09.590 101.807 1:08.447 103.508 3

9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 90 P 11 27.098 0.517 22.679 25.951 19.698 1:09.611 101.777 1:08.355 103.648 3

77 RUN Sting Ray Robb Juncos Racing 90 P 13 27.691 0.594 22.749 26.126 19.725 1:09.238 102.325 1:08.761 103.035 3

8 RUN Kyffin Simpson Chip Ganassi Racing 90 P 16 28.102 0.411 22.580 25.887 19.595 1:08.913 102.808 1:08.136 103.981 3

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 90 P 6 31.447 3.344 22.818 26.131 19.653 1:09.313 102.215 1:08.713 103.107 3

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 90 P 9 32.143 0.696 22.708 26.138 19.736 1:08.859 102.889 1:08.813 102.957 3

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 90 P 20 39.390 7.247 22.711 26.247 19.854 1:09.509 101.926 1:09.021 102.647 3

66 RUN Marcus Armstrong Meyer Shank Racing 90 P 8 41.683 2.293 22.795 26.253 19.587 1:09.683 101.672 1:08.739 103.069 3

20 RUN Alexander Rossi Ed Carpenter Racing 90 P 10 42.742 1.059 22.775 26.227 19.772 1:09.158 102.444 1:09.023 102.644 3

45 RUN Louis Foster Rahal Letterman Lanigan Racing 90 P 11 44.273 1.531 22.737 26.075 19.805 1:09.385 102.108 1:08.790 102.992 3

4 RUN David Malukas A.J. Foyt Enterprises 90 P 22 47.032 2.759 22.817 25.893 19.831 1:08.750 103.051 1:08.750 103.051 3

83 RUN Robert Shwartzman Prema Racing 90 P 48 49.668 2.636 22.730 26.120 19.726 1:09.053 102.6 1:08.710 103.111