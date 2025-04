F1, Charles Leclerc: “Deludente dare tutto e finire 4°. Strategia giusta ma costretti a usare le hard”

Ancora una gara difficile da leggere per Charles Leclerc, quarto al traguardo del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Sakhir il pilota del team Ferrari ha dato tutto quello che aveva, come suo solito, mancando il podio per pochi secondi, con una vettura che, tuttavia, continua a dare poche certezze ai piloti del Cavallino Rampante.

La gara sulla pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Manama ha visto il successo di Oscar Piastri che ha preceduto George Russell per 15.4 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 16.2. Quarta posizione proprio per Charles Leclerc a 19.6, quinta per il suo vicino di box Lewis Hamilton a 27.9, mentre è sesto Max Verstappen a 34.3.

Nel corso delle interviste di rito post-gara, il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La strategia? Sinceramente è quella che volevamo dall’inizio. Si pensava se fosse possibile chiudere la gara con una sosta ma come si è visto è uscita la Safety Car, che non si poteva prevedere, per cui è stato giusto effettuare due pit-stop. La gomma soft? Impossibile. Nelle simulazioni di passo gara avevamo visto enorme degrado, per cui siamo stati costretti a montare le hard”.

Ultima battuta sul livello della Ferrari all’interno del gruppo: “Gli altri hanno una macchina più completa. Noi abbiamo fatto il massimo oggi, mi sono battuto al massimo ma non ho potuto fare di più. La vettura l’ho sentita bene soprattutto nel secondo stint con le medie, fino a quando sono arrivato alle spalle di George Russell. A quel punto è sopraggiunto il surriscaldamento delle gomme e sono finito fuori bilanciamento. Poi, nel finale, le hard non hanno funzionato. Il prossimo weekend a Jeddah? Spero veramente che gli aggiornamenti possano essere utili. Al momento è deludente dare tutto e finire quarto. Non sorrido ma siamo al livello in cui siamo. Ho fatto il massimo, ma non è abbastanza”.