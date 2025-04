F1, Lewis Hamilton: “Abbiamo fatto dei progressi ma c’è ancora molto lavoro da fare”

Il Gran Premio del Qatar è stato dominato da Oscar Piastri che conclude con la vittoria un fantastico weekend. L’australiano è stato in testa dal primo all’ultimo giro, senza subire particolari attacchi alla sua prima posizione. Il pilota della McLaren, grazie a questo risultato, guadagna punti importanti in ottica mondiale, avvicinandosi al suo compagno di squadra Lando Norris.

Seconda posizione per la Mercedes di George Russell che ha disputato un ottimo Gran Premio, difendendosi negli ultimi giri dagli attacchi di Norris. Il britannico della Mercedes ha ottenuto così il terzo podio in quattro gare disputate. Completa la top 3 Lando Norris che ha provato fino alla fine a regalare la doppietta alla sua McLaren. Il leader della classifica piloti difende il primato con i 15 punti conquistati oggi.

Buona gara per la Ferrari che però non riesce ad ottenere il primo podio della stagione. Charles Leclerc è stato ampiamente in lotta per concludere nelle prime tre posizioni ma ha chiuso la sua gara al quarta posto. Dietro di lui Lewis Hamilton che, per gran parte del Gran Premio, ha mantenuto un ottimo passo gara. Il britannico ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Non mi aspettavo che la gara andasse così male, la mia capacità di adattamento a questa macchina è molto incostante. Non mollerò e continuerò a spingere. Oggi spero di aver dimostrato di avere ancora qualcosa dentro di me”.

“Ho guidato per tutta la vita la stessa macchina per lo stesso team. Qui è tutto diverso: il motore, le impostazioni. Devo riuscire a rendermi la vita più semplice, Charles ha un set up che funziona, io devo cercare di fare lo stesso. Sono comunque grato di aver fatto progressi oggi, ho molto lavoro da fare”, ha poi concluso il fuoriclasse della Ferrari.