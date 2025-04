F1, pagelle GP Bahrain 2025: Piastri non sbaglia nulla, Leclerc limitato dalla Ferrari

PAGELLE GP BAHRAIN 2025 F1

Oscar Piastri 9: dominatore. Pole position, giro più veloce in gara e vittoria con 15 secondi di vantaggio sul secondo nonostante il ricompattamento del gruppo dietro la Safety Car a meno di 25 giri dalla fine. A differenza del suo compagno di squadra, sfrutta l’enorme potenziale della McLaren a Sakhir e si riporta a -3 da Norris nel Mondiale.

George Russell 8,5: terzo podio in quattro gare. Il britannico della Mercedes fa il massimo anche oggi in Bahrain e sfodera una prestazione estremamente solida a livello di passo e gestione delle gomme, resistendo negli ultimi giri agli attacchi della McLaren di Norris e portando a casa un ottimo secondo posto distante anni luce da un Piastri di un’altra categoria. Si sta guadagnando giorno dopo giorno il rinnovo di contratto.

Lando Norris 5,5: weekend da dimenticare. Con una macchina nettamente superiore alla concorrenza sulla pista di Sakhir, sbaglia il giro decisivo in qualifica e poi commette tanti piccoli errori anche in gara non riuscendo a completare la doppietta McLaren e dovendo accontentarsi del terzo posto alle spalle della Mercedes di Russell. L’unica nota positiva è legata al mantenimento della leadership del Mondiale, ma adesso il duello con Piastri riparte quasi da zero.

Charles Leclerc 8: lotta come un leone, ma l’appuntamento con il podio è ancora rimandato. Fa il massimo in qualifica con una macchina ancora distante dalla McLaren, poi in partenza paga dazio a causa di una strategia alternativa (gomma media) perdendo la posizione da Russell e non riuscendo a riprendersela nel prosieguo della gara anche a causa di una Safety Car sfavorevole. Impossibile resistere agli attacchi di Norris, ma il quarto posto odierno resta amaro.

Lewis Hamilton 7: archiviata una delle qualifiche forse più difficili dell’intera carriera, rialza la testa in gara facendo valere la sua esperienza ed un discreto passo rispetto alla Red Bull e alle macchine del midfield. Fatica a pareggiare il ritmo di Leclerc, quindi il quinto posto di oggi rappresenta il miglior risultato possibile considerando anche la nona posizione in griglia.

Red Bull 5: dalle stelle alle stalle. Dopo il clamoroso trionfo di Suzuka, Max Verstappen incappa in un weekend opaco a Sakhir non andando oltre un deludente sesto posto al termine di una gara in cui ha dovuto lottare in primis con la sua capricciosa RB21, faticando a sbarazzarsi in alcuni frangenti di macchine di metà classifica come la Haas e l’Alpine.

Kimi Antonelli 6: weekend dall’andamento diametralmente opposto rispetto a Suzuka. In Bahrain è partito da un’ottima base, andando forte sin dalle prove libere e firmando il quarto tempo in qualifica a due decimi da Russell, poi una lunga serie di circostanza sfavorevoli (a partire dalla penalità) tra cui la Safety Car lo hanno relegato nelle retrovie e appena fuori dalla zona punti.