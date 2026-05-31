IndyCar, Palou torna a vincere a Detroit

Alex Palou torna a vincere nella NTT IndyCar Series dopo un ‘complicato’ mese di maggio in quel di Indianapolis. Lo spagnolo, sconfitto nel GP all’interno del catino di Speedway e nella 500 Miglia, si è imposto di forza con la propria Honda #10 di Chip Ganassi Racing replicando quanto fatto lo scorso anno.

Il campione in carica della serie nega quindi la festa a General Motors che in casa continua a perdere. In IndyCar sono infatti ancora zero le affermazioni di Chevrolet nell’appuntamento creato appositamente davanti alla base generale dell’iconico gruppo statunitense.

L’iberico allunga in campionato precedendo nuovamente all’arrivo Kyle Kirkwood, alfiere di Andretti #27 che ha provato in qualche modo ad arginare la constante fuga dell’avversario. Podio per RLL con l’auto #15 di Graham Rahal, lo statunitense ha regolato le due Chevy targate Arrow McLaren di Pato O’Ward #5 e Christian Lundgaard #7.

Settimana prossima si torna su ovale per il round a Gateway. Successivamente, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, la NTT IndyCar Series osserverà una settimana di pausa evitando così la scomoda concomitanza con la 24h Le Mans.