GTWC Europe, WRT e BMW iniziano il 2025 dominando al Paul Ricard

WRT e BMW vincono senza rivali l’opening round al Paul Ricard del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La BMW M4 GT3 EVO, al debutto nel ‘Vecchio Continente’ con la temibile squadra belga, si impone senza particolari problemi in Francia grazie allo splendido lavoro da parte di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts.

Il tridente, scattato dalla nona piazza, ha saputo rimontare dopo le prime tre soste. La BMW ha fatto la differenza dopo la quarta sosta passando in pista a poco più di novanta minuti dalla conclusione la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello.

La squadra teutonica ha preceduto Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven. (Schumacher CLRT Porsche n. 22) e Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli (Mercedes-AMG Team Mann-Filter n. 48), line-up in pole per la 1000km francese che è tornata protagonista dopo una stagione d’assenza.

Comtoyou Racing Aston Martin n. 7, ROWE Racing BMW n. 98, CSA Racing McLaren n. 111 (Gold Cup), Walkenhorst Motorsport Aston Martin n. 34, Verstappen.com Racing Aston Martin n. 33 (Gold Cup) e AlManar Racing by WRT BMW n. 777 (Gold Cup) hanno chiuso nell’ordine la prima parte dello schieramento composto da ben 59 auto.

Niente Top10 per la Ferrari 296 GT3 n. 51 o per la gemella n. 50 AF Corse – Francorchamps Motors. La prima delle due citate, in pista con i campioni 2024 Endurance Cup Alessio Rovera ed Alessandro Pier Guidi oltre al monegasco Vincent Abril, ha lottato a lungo per un posto nei primi dieci durante le sei intense ore d’azione nel noto impianto transalpino che negli ultimi anni ha accolto anche il Mondiale F1.

Prossima prova del GT World Challenge Europe, il più importante campionato GT continentale, si terrà a Brands Hatch (Regno Unito) ad inizio maggio, round inaugurale della Sprint Cup 2025. L’Endurance Cup, invece, tornerà protagonista domenica 1 giugno con la 3h di Monza.