F1, Charles Leclerc eleva la Ferrari nelle qualifiche di Sakhir. Lewis Hamilton rimandato

AGGIORNAMENTO ORE 21.40. Le due Mercedes sono state penalizzate perché sono entrate in pit lane prima che fosse ufficializzato l’orario di ripartenza del Q2, interrotta per l’incidente di Esteban Ocon. Le due monoposte sono state retrocesse di una posizione. George Russell scatterà dalla terza posizione e Kimi Antonelli partirà dalla quinta piazzola. A beneficiarne sono stati Charles Leclerc, che partirà così in prima fila accanto a Oscar Piastri, e Pierre Gasly, quarto con la Alpine.

—

Una Ferrari dai due volti nelle qualifiche del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Ci si chiedeva quale sarebbe stato il beneficio per la Rossa l’impiego di alcuni aggiornamenti sulla vettura. L’introduzione di un nuovo fondo poteva dare un mano nei curvoni in appoggio, anche se su questa pista l’unico punto in questione era nel t-2, perché per il resto parliamo di un tracciato di grandi accelerazioni e frenate.

In altre parole, non il miglior circuito possibile per testare la bontà degli aggiornamenti. Tuttavia, l‘esito del time-attack è stato favorevole a Charles Leclerc, mentre ha bocciato Lewis Hamilton. Il percorso intrapreso da Charles, dal GP del Giappone in avanti, sembra dargli ragione e il terzo posto odierno è confortante.

Certo, una delle due McLaren (Lando Norris), ha pasticciato, però bisogna essere lì per approfittare e Leclerc da questo punto di vista pare aver imboccato la strada giusta. Domani, se il rendimento della monoposto dovesse essere altrettanto consistente, potrebbe mettere nelle condizioni il monegasco di lottare per una top-3. Staremo a vedere.

Niente da fare invece per Hamilton. Il Re Nero non è andato oltre l’ottavo posto e quando è stato il momento di piazzare il colpo nella Q3 la vettura è diventata ancora un enigma. Sei decimi di distacco dal team-mate non sono pochi e il britannico si è voluto anche scusare coi tifosi per la controprestazione. Finora, a parte il bagliore di quella Sprint Race in Cina, Lewis sta facendo tanta fatica a cucirsi la macchina e anche a Sakhir lo spartito è il medesimo.