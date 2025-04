F1, Frederic Vasseur: “Podio possibile in Bahrain, dobbiamo essere ambiziosi”

Umori opposti nei box del Cavallino Rampante, al termine delle qualifiche del GP del Bahrain (quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1). Sul tracciato di Sakhir, la Ferrari ha accolto col sorriso il terzo tempo del time-attack di Charles Leclerc, preceduto solo dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri e dalla Mercedes del britannico George Russell, ma ha dovuto prendere atto anche dall’ottava piazza di un Lewis Hamilton ancora non al 100% con la macchina.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Lewis ha faticato solo nell’ultimo tentativo del Q3. Prima era lì e anzi, nel primo tentativo del Q3 era davanti a Charles. Il primo giro era allineato e invece nel secondo giro ha fatto un piccolo errore che l’ha costretto a stare dietro. Però nel compenso penso che il passo ci sia stato per tutto il week end. Peccato che non abbia messo tutto insieme nell’ultima tornata. Tutte e tre le sessioni sono state piuttosto caotiche per Hamilton, per noi ma per tutti. Russel, ad esempio, ha faticato a passare il Q2 e poi nel Q3 è arrivato in prima fila“, ha commentato l’ingegnere francese.

Vasseur poi ha analizzato l’andamento del time-attack in modo specifico: “Da stint a stint c’è un gap enorme perché la macchina è molto sensibile al vento e questo vale sia per noi che per gli altri. Il distacco tra il primo e il 15° era di due secondi e mezzo, mentre nel Q1 era di meno di un secondo. Il fatto che la pista fosse molto alta a livello di temperatura ha aumentato tantissimo il divario. Basta avere un piccolo problema di bilanciamento e si bruciano tantissimo le gomme in curva e questo fa aumentare molto il ritardo“.

E sulle prospettive in gara di Leclerc, Vasseur è ottimista: “Podio? È sempre possibile e poi partendo dal terzo posto dobbiamo essere ambiziosi. Il problema per tutti è che non abbiamo fatto degli stint molto lunghi con le gomme, per cui non abbiamo provato le condizioni che ci saranno domani. Però finora siamo sempre sembrati in buone condizioni sulla lunga distanza. Dobbiamo fare un bel lavoro. Abbiamo un set di medie più e speriamo che possa essere un vantaggio”

Sugli aggiornamenti portati dalla Ferrari, il Team Principal ha dichiarato: “In Bahrain ci sono tante curve a media velocità e non ce ne sono tante ad alta velocità. C’è soltanto il tratto in curva 5 e curva 6, ma è l’unico punto. Sicuramente avremo un quadro diverso la settimana prossima a Gedda“.