MotoGP, sarà Alex “il Marquez da battere” nel sabato del Gran Premio di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP entrerà nel vivo nella giornata di sabato 26 aprile, poiché si disputeranno le qualifiche (ore 10:50-11:30) e la Sprint (il via alle 15:00). C’è una certa curiosità sui valori odierni, perché il venerdì ha sì visto in testa alle classifiche il cognome Marquez, associato però al nome di Alex.

Il più giovane e meno blasonato dei due fratelli spagnoli ha difatti marcato il crono più rapido in entrambe le sessioni di prove, dinamica che ne fa il favorito per conseguire quantomeno la pole position. Hermano mayor permettendo, perché Marc è sempre in agguato. Cionondimeno, El Trueno de Cervera non ha dato la sensazione di essere perfettamente a proprio agio sulla Desmosedici.

Troverà la quadra del cerchio in tempo per i momenti cruciali? Francesco Bagnaia spera di no. Pecco, che con Jerez de la Frontera ha un rapporto eccellente, accarezza l’idea di tirare una sberla “a domicilio” all’ingombrante compagno di box, allo scopo di fargli capire che la sua non sarà una cavalcata trionfale verso il titolo iridato, bensì una stagione di lotta e sofferenza.

Ducati dominante, come d’abitudine. Dunque attenzione a Franco Morbidelli, altro pilota storicamente a proprio agio nel circuito andaluso, e a Fermin Aldeguer, in crescita prestazionale dopo l’inizio di stagione balbettante. Sia l’uno che l’altro andranno a ricoprire il proverbiale ruolo di outsider.

Per il resto, “il primo degli altri” è apparso Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha. Il francese concorrerà per un piazzamento di prestigio, nella speranza di beneficiare di qualche imprevisto che possa compromettere le performance dei piloti di Borgo Panigale. Occhio anche a non sottovalutare il sempreverde Johann Zarco, nuovo leader di una Honda in ripresa, mentre l’Aprilia – chissà per quanto orfana di Jorge Martin – è apparsa in affanno.