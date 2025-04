Golf, Crocker prende la testa della classifica provvisoria in Cina. Bene i 3 azzurri

Seconda giornata in archivio per l’Hainan Classic. Sospesa per oscuritá dopo che alle prime luci dell’alba si sono concluse le 18 buche di giovedì (il gioco era stato sospeso a causa di temporali nella zona), la classifica provvisoria vede Sean Crocker in testa a -9 con uno score di -4 nel R2.

L’americano è riuscito a mettere 2 colpi di distanza su un gruppetto formato dal thailandese Kiradech Aphibarnrat, il paraguayano Fabrizio Zanotti, il francese Martin Couvra, il neozelandese Daniel Hillier, l’australiano Elvis Smylie e il brutannico Jack Senior, tutti fermi a -7 in T2.

Buono il torneo anche dell’austriaco Bernd Wiesberger, in T8 a -6 con due score di fila in -3. L’europeo si trova assiepato insieme a Marco Penge e Sam Bairstow. Brutta giornata, invece, per Haotong Li, primo dopo la prima prima giornata. Il cinese, padrone di casa, ha chiuso R2 con uno score di 75 (+3) e si trova provvisoriamente in T27 a -3 sul totale.

Torneo positivo dopo 36 buche anche per Edoardo Molinari, uno dei 3 italiani impegnati questo week end in Cina. Il torinese ha dovuto interrompere alla 17 con lo score di -1 e si trova a -4 sul totale in 19esima posizione. Poco dietro Andrea Pavan. Il romano ha girato in -2 e si trova al 27esimo posto con uno score totale di -3. Gregorio De Leo, invece, è riuscito a passare il taglio per il rotto della cuffia. Il più giovane dei 3 azzurri in Cina si trova in T48 a -1 sul totale.