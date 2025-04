Golf, Salinda e Velo sorprendenti leader dopo il primo round dello Zurich Classic of New Orleans

I golfisti del PGA Tour avviano uno dei sempre più frequenti tornei a coppie portando a termine il primo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8.9 milioni di dollari). L’evento nato nel lontano 1938 si snoda sui canonici 4 giri alternando la formula del fourballs a quella del foursome. La tornata d’esordio ha visto le coppie partecipanti disputare il giro seguendo le regole del fourballs, con ogni singolo golfista che ha giocato la sua partita, ed il miglior punteggio di ogni buca valido come punteggio della coppia.

Al termine del primo round troviamo al comando la sorprendente coppia statunitense composta da Isaiah Salinda e Kevin Velo. Gli americani guidano la classifica con lo score di -14 (58 colpi) e vantano una lunghezza di margine sui fratelli danesi Markus e Rasmus Hojgaard. -11 e terza posizione per Davis/Svensson, Peterson/Rosenmueller, Ventura/Rozner e Morikawa/Kitayama, tra i favoriti alla vittoria finale.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti d’America) completano la top ten in settima posizione con il punteggio di -10 Mullinax/Shelton, Hisatsune/Kanaya, Bridgeman/Phillips, Novak/Griffin, Wallace/Olesen e Lashlay/Springer. Classifica cortissima e punteggi notevolmente al di sotto del par grazie al format che invita a prendersi dei rischi maggiori rispetto alla competizione classica.

Buon esordio di Matteo Manassero, che in coppia con il cileno Cristobar del Solar griffa il 13° posto con lo score di -9 e mira alle prime 10 posizioni sin dal secondo round che si giocherà con la formula del foursome, ovvero con i golfisti che si alterneranno nel corso di ogni singola buca. -8 e 28esima piazza infine per l’irlandese Shane Lowry ed il nordirlandese Rory McIlroy, che nella passata edizione si aggiudicarono la kermesse.