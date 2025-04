Giro dei Paesi Baschi: Caleb Ewan vince in volata la seconda tappa. Schachmann resta al comando nella generale

Il grande favorito del lotto non tradisce le aspettative. Caleb Ewan domina lo sprint e si impone di prepotenza alla seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi, frazione appena andata in archivio con un percorso lungo 196,3 chilometri con partenza a Pamplona-Iruña ed arriva a Lodosa. Si tratta dl secondo successo stagionale per il corridore in forza alla INEOS Grenadiers dopo quello ottenuto poche settimane fa alla Settimana Coppi e Bartali.

Un successo significativo quello del corridore australiano, merito di una strategia oculata da parte della sua squadra che, ad un solo chilometro dal traguardo, ha raggiunto il gruppo formato da Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Sinuhè Fernandez (Burgos) e dall’austriaco Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), trovando il successo con il suo uomo migliore per la causa.

Al secondo posto si è invece piazzato il belga Luca Von Boven (Intermarché – Wanty), precedendo il transalpino Bastien Tronchon (Dechathlon AG2R La Mondiale Team). Quarta piazza poi per Thibaud Gruel (Groupama-FDJ), il quale ha preceduto Iuri Leitao (Groupama-FDJ) ed Axel Zingle (Team Visma-Lease a Bike), sesto davanti a Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceunick).

Nella classifica generale resta in testa invece Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) in 4:32:27, seguito da Joao Ameida (UAE Team Emirates-XRG, s.t.) e da Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe +0:01). Domani, mercoledì 9 aprile, si svolgerà la terza tappa, con partenza da Zarautz ed arrivo a Beasain (156,3 chilometri).