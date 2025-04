Dove vedere in tv la Scheldeprijs 2025: orari partenza e arrivo, programma, streaming

Il fenomeno Tadej Pogacar ha regalato, ancora una volta, spettacolo dominando il Giro delle Fiandre di domenica, si avvicina un’edizione della Parigi-Roubaix che promette scintille. Gli appassionati, nel frattempo, potranno godersi le emozioni della Scheldeprijs.

La tradizionale corsa in linea, giunta alla centotredicesima edizione, parte da Terneuzen e arriva, dopo 202,8 chilometri, a Schoten. Le ventidue squadre al via sono pronte a darsi battaglia per stabilire chi succederà nell’albo d’oro a Tim Merlier, vincitore dello scorso anno davanti a Jasper Philipsen della Alpecin-Deuceninck e Dylan Groenewegen della Team Jayco Alula.

Il tracciato totalmente piano, i ciclisti dovranno gestire il fattore vento con la necessaria cautela soprattutto nelle prime fasi, immette i corridori nel circuito finale di 17 chilometri con il tratto in pavé della Boekstraat che rappresenta l’unica difficoltà di giornata.

In un evento dedicato alle ruote veloci sembra quasi naturale assegnare i favori del pronostico a Tim Merlier, detentore del titolo. Il belga della Soudal Quick-Step dovrà guardarsi dalla concorrenza del connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Deuceninck, dal norvegese Alexander Kristoff della Uno-X Mobility, dall’olandese Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla e dall’altro belga Milan Fretin della Cofidis.

In casa Italia attenzioni puntate sulle prove del tandem della Q36.5 Pro Cycling Team Matteo Moschetti –Giacomo Nizzolo e di Alberto Dainese dalla Tudor Pro Cycling Team. Da monitorare le prestazioni di Davide Toneatti della XDS Astana Team e di Simone Consonni della Lidl – Trek.

La copertura televisiva della della Scheldeprijs sarà garantita da Eurosport 2 dalle 15:45 alle 17:30 e, in streaming, da Discovery Plus. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA SCHELDEPRIJS 2025

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SCHELDEPRIJS IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15:45 alle 17:30

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 15:45 alle 17:45

Diretta live testuale: OA Sport