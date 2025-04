Scheldeprijs 2025: ultimo appuntamento fiammingo, si sfidano i velocisti

Si chiude il periodo delle classiche fiamminghe con l’ultimo appuntamento post Ronde: la Scheldeprijs, giunta alla sua edizione numero 113. Un’altra delle corse storiche al Nord, che spesso e volentieri ha favorito le ruote veloci. Appuntamento domani.

PERCORSO

Tanta, tanta pianura. Muri inesistenti nei 202,8 chilometri con partenza da Terneuzen ed arrivo in quel di Schoten. Non mancano però le insidie sul finale: c’è infatti un circuito da percorrere tre volte, con passaggi sotto la linea del traguardo, che prevede il tratto in pavé di Broekstraat. Niente di impossibile, sicuramente non paragonabile alla Roubaix, ma che potrebbe scombinare i piani in vista della volata.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Non mancano le stelle in terra belga, soprattutto andando a guardare i padroni di casa. Sfida interessantissima quella tra Tim Merlier (Soudal Quick-Step) e Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), che sono i due ultimi vincitori della corsa. Da citare anche il norvegese Alexander Kristoff, trionfatore nel 2022. In casa Italia proveranno a lanciarsi nello sprint Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team) e Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).