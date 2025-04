Giro dei Paesi Baschi 2025: Maximilian Schachmann si aggiudica la cronometro d’apertura

Si apre con una cronometro individuale di 16.5 chilometri il Giro dei Paesi Baschi 2025. Prevalentemente pianeggiante, ma con un breve strappo posto dopo tre chilometri: partenza da Vitoria-Gasteiz e arrivo in quel di Baskonia-Alavés. Ad imporsi a sorpresa è il tedesco Maximilian Schachmann.

Non un vero specialista delle prove contro il tempo il classe 1994, che però si trova particolarmente a suo agio a queste latitudini, visto che un successo a cronometro lo colse sempre ai Paesi Baschi del 2019. Prima vittoria con la nuova maglia della Soudal Quick-Step.

Alle sue spalle, praticamente con lo stesso tempo, troviamo il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ed il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), staccati di centesimi. Quarto posto per Ethan Hayter, quinto per un altro alfiere Red Bull, Aleksandr Vlasov. Tutto comunque apertissimo in chiave classifica generale. Italiani lontanissimi: il migliore è Luca Vergallito, trentottesimo.