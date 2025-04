Giovanni Franzoni si laurea campione italiano di superG. Paris fuori dai primi 5

Dopo aver sfiorato il successo nella discesa libera di ieri, Giovanni Franzoni si esalta sulla pista ‘La VolatA’ a San Pellegrino e vince per dispersione il superG ai Campionati Italiani di sci alpino 2025, in corso di svolgimento nella Val di Fassa. Secondo titolo nazionale assoluto in carriera per il 24enne gardesano, che si era già imposto in combinata nel 2021 a Santa Caterina Valfurva.

Franzoni, reduce dalla sua miglior stagione in Coppa del Mondo con tre piazzamenti tra i migliori 10 in supergigante, ha dominato la gara odierna arrivando al traguardo con il tempo di 1’08″07 e rifilando quasi un secondo al primo degli inseguitori Nicolò Molteni, che si è messo al collo la medaglia d’argento accusando un gap di 98 centesimi dalla vetta.

Podio completato in terza piazza da Florian Schieder, a 1.13 dal vincitore, che si è così riscattato almeno parzialmente dopo il deludente decimo posto in discesa. Quarto posto per il giovane Max Perathoner, distante soli 11 centesimi dal bronzo, davanti a Leonardo Rigamonti (5° a 1.30) e a Benjamin Jacques Alliod (6° a 1.31). Brutta gara per i veterani azzurri Dominik Paris e Christof Innerhofer, rispettivamente ottavo a 1.74 e uscito.