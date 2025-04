Sci alpino, Laura Pirovano conquista il titolo tricolore di discesa in Val Di Fassa

Ultimo atto vero e proprio della stagione per il Circo Bianco. È tempo di campionati nazionali e quest’oggi in Val di Fassa si è iniziato a fare sul serio. Sulla pista La VolatA di Passo San Pellegrino è calato il sipario sulla discesa femminile, che ha visto il successo di Laura Pirovano.

La trentina ha prevalso col crono di 1:20.17, precedendo di 30 centesimi Nicol Delago e di 0.71 uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, ossia Sara Thaler. Grazie a questo risultato, la 20enne di Ortisei si è laureata campione juniores, svettando nella categoria riservata alle atlete più giovani.

Ai piedi del podio si sono classificate Marta Bassino, quarta a 0.87, e Giulia Albano, quinta a 0.89. Relativamente alla top-3 juniores, alle spalle di Thaler hanno concluso Sofia Amigoni (11ma nell’overall) e Camilla Vanni (12ma nell’overall).

Una rassegna nazionale a cui prenderà parte anche Federica Brignone, che domani sarà al via del gigante, per dare un’ulteriore dimostrazione delle sue qualità. Fuoriclasse di La Salle che, in questi campionati, sarà presente anche al cancelletto di partenza del superG (4 aprile) e anche dello slalom (5 aprile).