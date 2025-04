Federica Brignone aggiunge una specialità ai Campionati Italiani: debutto stagionale in Val di Fassa

Federica Brignone sarà grande protagonista ai Campionati Italiani di sci alpino che si disputeranno in Val di Fassa dal 2 al 5 aprile. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale, nonché dei trofei di gigante e discesa libera, ha deciso di onorare l’impegno della rassegna tricolore e si rimetterà in gioco in questo appuntamento che chiuderà un’intensa annata agonistica. La fuoriclasse valdostana ha deciso di cimentarsi in ben tre specialità.

La Campionessa del Mondo di gigante gareggerà tra le porte larghe e in superG, ma attenzione anche a una grande novità: sabato 5 aprile la vedremo all’opera in slalom. Si tratta di un’aggiunta al programma della 34enne, che nel corso di questa stagione non si è mai cimentata tra i pali stretti: aveva avuto l’idea di presentarsi al cancelletto di partenza durante le Finali di Sun Valley, ma poi aveva preferito rinunciare all’evento che ha preceduto la festa con la consegna della Sfera di Cristallo.

Federica Brignone non gareggia in slalom dal 4 aprile 2024, quando non portò a termine la seconda manche dei Campionati Italiani. In Coppa del Mondo, invece, l’ultima apparizione risale al 10 marzo 2024, quando fu 27ma ad Are. Negli ultimi tre anni ha gareggiato soltanto quattro volte tra i rapid gates nel massimo circuito internazionale itinerante e nel suo palmares figura un titolo italiano (ottenuto nel 2021 a Livigno). Lo slalom era importante quando c’era ancora la combinata, disciplina in cui si è imposta cinque volte in Coppa del Mondo, ha vinto i Mondiali nel 2023 e conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022.