Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli colleziona podi al Grand Prix di Marbella

Sofia Raffaeli ha gareggiato per la prima volta in campo internazionale nel corso di questa stagione, cimentandosi nel Grand Prix di ginnastica ritmica a Marbella (Spagna). Il bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha concluso al secondo posto nell’all-around con il punteggio complessivo di 115.000, alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (116.100) e davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (111.650).

La fuoriclasse marchigiana si è distinta soprattutto al cerchio (29.750), alla palla (29.050) e alle clavette (29.100), ma al nastro ha commesso un errore (27.100) e si è così dovuta accontentare della piazza d’onore in un appuntamento sempre di grande prestigio e che per l’azzurra arrivava dopo un paio di apparizioni in Serie A con i colori della Ginnastica Fabriano.

Sofia Raffaeli si è poi imposta in due finali di specialità (prove non previste nel programma olimpico), dettando legge al cerchio (30.600, un decimo meglio di Onofriichuk) e al nastro (29.050, contro il 28.100 dell’ucraina). Seconda piazza alle clavette (29.850) e quarto posto alla palla (27.750), dove ha sempre avuto la meglio Onofriichuk (30.400 e 29.050).