Sofia Raffaeli: “Come persona sono sempre la stessa. Sono due le ricette per raggiungere l’obiettivo”

Sofia Raffaeli è intervenuta a Ginnasticomania, appuntamento settimanale condotto da Chiara Sani sul canale YouTube di OA Sport: l’atleta delle Fiamme Oro, prima azzurra della storia ad aver conquistato una medaglia olimpica nella ginnastica ritmica individuale (medaglia di bronzo a Parigi 2024), ha parlato del suo ritorno in gara e del suo feeling con l’allenatrice Claudia Mancinelli.

Il ritorno alle gare dell’azzurra: “Va tutto bene, sono di nuovo tornata a gareggiare due settimane fa in Serie A ed ora inizierà la stagione. Certo, dopo un’Olimpiade non è facile tornare in pedana, però, come tutti gli anni, la Serie A apre questo circuito di gare, quindi è sempre un buon inizio, secondo me, per dare il via alla stagione“.

La preparazione per la nuova annata agonistica: “Ormai mi sono abituata, perché da tanti anni facciamo il Mondiale, magari a fine anno, e poi ricominciamo con la Serie A, e c’è sempre un po’ di ansia, più che altro per cercare di far vedere che comunque miglioriamo ogni anno sempre di più, che portiamo qualcosa di nuovo, e non è sempre facile, ma ci si prova sempre, assolutamente. In realtà sono sempre la stessa, cioè la persona rimane sempre, però si cerca sempre di migliorarsi, si cambia un po’ mentalmente, anche nella preparazione, però sono sempre la stessa“.

Il rapporto con l’allenatrice Claudia Mancinelli: “Sicuramente mi ha aiutato molto nell’ultimo anno ed ora abbiamo ricominciato questo percorso insieme, anche questo non è stato così facile, perché l’anno scorso era un po’ un anno a parte, cioè era stato tutto molto veloce, e quindi adesso quest’anno ci stiamo un po’ ritrovando, stiamo capendo anche cosa portare in pedana, cosa riuscire a migliorare, perché comunque, non avendo cresciuto me da piccola, non è così facile ripartire per questo quadriennio, però sono sicura che ci riusciremo“.

La ricetta per riuscire ad avere risultati nella ginnastica ritmica: “Allenarsi sempre, con costanza e con tanta passione, e non mollare mai, perché grazie agli ostacoli poi si raggiunge il vero obiettivo“. L’obiettivo di Sofia Raffaeli: “In realtà l’ho già raggiunto, ma voglio ripeterlo. Non dico niente, si vedrà“.