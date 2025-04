Ginnastica ritmica, Farfalle seste nelle finali di specialità di Coppa del Mondo

La seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica si è conclusa con la disputa delle finali di specialità sulla pedana di Baku (Azerbaijan). L’Italia era presente a entrambi gli atti conclusivi riservati ai singoli attrezzi (eventi non inseriti nel programma delle Olimpiadi), dopo la quinta posizione conquistata nel concorso generale di squadra andato in scena tra venerdì e sabato. La giornata di Pasqua non ha regalato grandi gioie alle Farfalle, che erano alla loro prima uscita internazionale stagionale e con una formazione completamente rinnovata rispetto a quella che la scorsa estate conquistò la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Laura Golfarelli (Eurogymnica di Torino), Chiara Badii e Sofia Sicignano (Raffaello Motto di Viareggio) hanno chiuso in sesta posizione la gara con i cinque nastri, venendo valutate con il punteggio di 21.350 (10.3 il D Score, 4.6 per l’esecuzione). La Cina si è imposta con un perentorio 25.150, precedendo Israele (23.000), Kazakhstan (21.850) e Bulgaria (21.850).

Con le tre palle e due cerchi il gruppo tricolore, che attende ancora di conoscere la propria allenatrice dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico, si è fermato al sesto posto (22.750, 10.2 per le difficoltà, 5.650 di pannello E). Il Giappone ha dettato legge con 27.200, regolando di misura la Cina (27.100), mentre la Bulgaria ha completato il podio (26.450) dopo aver vinto il concorso generale individuale. L’Italia saluta Baku con la vittoria di Sofia Raffaeli nell’all-around individuale e la terza piazza di Tara Dragas al nastro.