Sofia Raffaeli magica! Strabiliante vittoria in Coppa del Mondo, all-around trionfale a Baku

Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, imponendosi con maestosa maestria sulla pedana della Milli Gimnastika Arenasi di Baku (Azerbaijan). La fuoriclasse marchigiana ha trionfato sul giro completo con il punteggio complessivo di 113.400, battendo tutto il meglio che il panorama internazionale può esprimere in questo momento e conquistando il primo successo di lusso ai massimi livelli in questa annata agonistica. La medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché Campionessa del Mondo nel 2022, ha saputo recuperare dalla seconda posizione in cui aveva concluso la prima metà di gara e si è regalata il gradino più alto del podio.

Dopo il 29.300 al cerchio e il 28.050 con la palla confezionati ieri pomeriggio, la fuoriclasse marchigiana si è rivelata estremamente solida con le clavette (28.550, 12.6 il D Score e 7.900 di esecuzione, terzo riscontro di giornata) e con il nastro (27.550, 11.8 per le difficoltà, 7.7 di pannello E, quarta piazza di specialità), riuscendo così a superare la bulgara Stiliana Nikolova, prima a metà gara ma oggi risultata troppo imprecisa (27.250 con le clavette e 27.200 con il nastro) e terza nel computo generale (113.150). L’azzurra ha sconfitto di misura l’ucraina Taisiia Onofriichuk (113.250), che ha piazzato una combinata da 28.900 e 28.400 ma ha pagato il 26.350 di ieri alla palla e si è dovuta accontentare della piazza d’onore dopo il trionfo ottenuto nella prova d’apertura di qualche settimana fa a Sòfia.

Sofia Raffaeli era apparsa sottotono nella capitale bulgara e aveva chiuso al di fuori della top-10 sul giro completo, ma in terra azera ha saputo esprimere il suo vero valore con tutti gli attrezzi, confezionando degli esercizi di assoluto spessore tecnico che sono stati premiati con il massimo risultato. L’allieva di Claudia Mancinelli ha vinto per l’ottava volta in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante per quanto concerne l’all-around: nel 2022 fece suonare l’Inno di Mameli ad Atene, Baku, Pesaro, Cluj-Napoca; nel 2023 ci riuscì ad Atene, Tashkent, Cluj-Napoca; nel 2024 portò a casa una serie di punti ma mai il sigillo.

Giù dal podio la formidabile tedesca Darja Varfolomeev. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha risalito la china dopo la nona piazza parziale, ma non è andata oltre la quarta posizione con il punteggio di 111.300 (superbo 30.350 alle clavette e 27.750 con il nastro). La teutonica ha preceduto le bielorusse Alina Harnasko (109.850) e Anastasiia Salos (108.450). Eccellente undicesima posizione per Tara Dragas: l’azzurra ha chiuso con il riscontro di 105.200 (27.550 alle clavette e 27.150 al nastro). Domani (domenica 20 aprile, Pasqua) si tornerà in pedana per la finali di specialità (prove non in programma ai Giochi): Sofia Raffaeli sarà impegnata su tutti gli attrezzi, mentre Tara Dragas si cimenterà con clavette e nastro.