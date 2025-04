Ginnastica ritmica, le Farfalle ripartono dal quinto posto in Coppa del Mondo. La Bulgaria vince a Baku

Le Farfalle hanno concluso al quinto posto il concorso generale che ha animato la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, andata in scena alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku (Azerbaijan). Dopo i tanti errori commessi ieri con i cinque nastri, che avevano comportato il bassissimo punteggio di 18.850 e che le avevano arenate al sesto posto, le azzurre si sono migliorate con le tre palle e i due cerchi sulle note del mix Trouble/Tutti Frutti di Elvis.

L’Italia ha confezionato un esercizio più pulito rispetto a quello offerto ieri, venendo valutata con il riscontro di 25.250 (11.6 il D Score, 6.550 per l’esecuzione, 7.150 di pannello A, mezzo decimo di penalità). Il gruppo tricolore, che ha cambiato tutte le componenti rispetto a quello che la scorsa estate ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha fatto registrare il quarto punteggio di specialità.

Le Farfalle, che attendono ancora di sapere quale sarà la loro nuova allenatrice dopo che Emanuela Maccarani è stata sollevata dall’incarico, hanno terminato la loro avventura sul giro completo con il totale di 44.100, ampiamente distaccate dalle formazioni salite sul podio. La Bulgaria ha vinto di forza grazie allo splendido esercizio regalato al pubblico oggi pomeriggio (28.250), che è valso un totale di 53.400 davanti alla Cina (51.850 per le Campionesse Olimpiche) e all’Ucraina (48.250), mentre Israele ha chiuso ai piedi del podio (45.250).

Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Laura Golfarelli (Eurogymnica di Torino), Chiara Badii e Sofia Sicignano (Raffaello Motto di Viareggio) torneranno in gara domani (domenica 20 aprile, Pasqua) per disputare le due finali di specialità (prove non olimpiche). In pedana vedremo anche Sofia Raffaeli (oggi capace di vincere il concorso generale individuale davanti al meglio del circuito internazionale) e Tara Dragas.