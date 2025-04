Ginnastica ritmica, Tara Dragas sul podio in Coppa del Mondo! Raffaeli senza gioie dopo il trionfo all-around

A Baku (Azerbaijan) sono andate in scena le finali di specialità della seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica (queste gare non sono previste nel programma delle Olimpiadi). Tara Dragas ha conquistato uno splendido terzo posto al nastro, dove ha eseguito uno splendido esercizio ed è stata premiata con il punteggio di 28.150 (12.7 il D Score, 7.850 di esecuzione, 7.6 di pannello A).

Si tratta del primo podio nel massimo circuito internazionale itinerante per 18enne di San Daniele del Friuli, cresciuta nell’ASU di Udine e allenata dalla mamma Spela Alenka Mohar. L’azzurra si è accomodata alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (28.450) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.200). Sofia Raffaeli, quinta al nastro (28.050), non è invece riuscita a salire sul podio in nessuno dei quattro atti conclusivi, dopo che ieri aveva trionfato nel concorso generale individuale (l’unico evento presente ai Giochi).

L’ucraina Taisiia Onofriichuk si è imposta al cerchio, nella gara che ha aperto la giornata, con il punteggio di 29.250, precedendo la cipriota Vera Tugolukova (29.200) e la bielorussa Anastasiia Salos (28.950). Sofia Raffaeli si è fermata al quinto posto con il riscontro di 28.650, preceduta anche dalla statunitense Rin Keys (28.900).

Nella prova successiva Tukolukova e Onofriichuk si sono invertite le posizioni: la cipriota ha dettato legge (28.450) precedendo l’ucraina (28.100), mentre la bielorussa Alina Harnasko si è accomodata alle loro spalle (27.900). Sofia Raffaeli ha chiuso in sesta posizione con il punteggio di 27.650, a un paio di decimi dalla tedesca Darja Varfolomeev (27.850).

La tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica a Parigi 2024, ha vinto alle clavette con 30.450, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova (29.100) e l’ucraina Taisiia Onofriichuk (28.950). Sofia Raffaeli quarta (28.850), Tara Dragas sesta (26.800).