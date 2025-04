Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo sbarca in Egitto: 4 azzurri all’arrembaggio, c’è Nemour

La Coppa del Mondo di ginnastica artistica è giunta al suo ultimo appuntamento: il massimo circuito internazionale riservato ai singoli attrezzi si concluderà a Il Cairo (Egitto), che dal 25 al 28 aprile sarà sede della tappa conclusiva. L’Italia tornerà in scena dopo non aver gareggiato a Doha (Qatar) nel weekend di Pasqua e cercherà di mettersi in luce con quattro azzurri, mentre il settore femminile ha saltato integralmente questa competizione fin dalla prova iniziale di Cottbus.

Grande attesa per l’esordio internazionale da senior di Tommaso Brugnami, stella della Giovanile Ancona che ha illuminato gli ultimi Europei juniores e che farà il suo esordio internazionale a livello senior. Il giovane Gabriele Targhetta, si rimetterà in gioco dopo aver sfiorato la finale a Osijek. Nuova chance per Niccolò Vannucchi ed Edoardo De Rosa, entrambi saliti sul podio a Cottbus tra corpo libero, volteggio e cavallo.

La stella dell’evento sarà l’algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche e quest’anno già ammirata in Serie A. Sul fronte femminile spiccano anche la canadese Ellie Black e l’egiziana Jane Mahmoud, pronte a fare il loro debutto stagionale in Coppa del Mondo.

La bulgara Valentina Georgieva e la slovena Teja Belak andranno seguite al volteggio, dove vedremo all’opera anche l’eterna Oksana Chusovitina, che il prossimo 19 giugno spegnerà 50 candeline. Tra gli uomini, invece, i più attesi saranno il kazako Milad Karimi, l’armeno Artur Davtyan e l’ucraino Nazar Chepurnyi, senza dimenticarsi dell’armeno Hamlet Manukyan.