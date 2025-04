Ginnastica artistica, Simone Biles: “Non sono sicura di continuare fino a Los Angeles 2028”

La statunitense Simone Biles ha ricevuto a Madrid il Laureus Award in qualità di sportiva dell’anno: la ginnasta nell’occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio futuro, affermando a sorpresa di non essere certa di gareggiare nelle Olimpiadi casalinghe di Los Angeles 2028.

La campionessa USA ha sorpreso tutti: “Al momento mi sto ancora riprendendo fisicamente e mentalmente dai Giochi di Parigi. Ho fatto tanti sacrifici, quindi cerco di godermi il tempo libero prima di decidere se tornare ad allenarmi ed a gareggiare“.

Biles ha spiegato le proprie motivazioni: “Molti pensano che sia solo un investimento di un anno, ma in realtà sono quattro anni di preparazione prima dei Giochi. Certo, si svolgono a Los Angeles, negli Stati Uniti. Ma non sono sicura di continuare. Sarò lì in ogni caso, che gareggi o che sia sugli spalti“.