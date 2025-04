Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: Brugnami debutta

Dal 25 al 28 aprile si disputerà l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, sarà Il Cairo (Egitto) a ospitare l’appuntamento conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. L’Italia tornerà in scena dopo non aver gareggiato a Doha (Qatar) nel weekend di Pasqua e cercherà di mettersi in luce con quattro azzurri, mentre il settore femminile ha saltato integralmente questa competizione fin dalla prova iniziale di Cottbus.

Il DT Giuseppe Cocciaro ha convocato: Tommaso Brugnami, stella della Giovanile Ancona che ha illuminato gli ultimi Europei juniores e che farà il suo esordio internazionale a livello senior; Gabriele Targhetta, portacolori della Spes Mestre che in occasione della tappa di Osijek ha sfiorato la finale all’amato cavallo con maniglie; Niccolò Vannucchi (Gymnastic Romagna Team) ed Edoardo De Rosa (Ginnastica Gioy), entrambi saliti sul podio a Cottbus tra corpo libero, volteggio e cavallo.

I quattro atleti saranno affiancati dai tecnici Roberto Germani e Fabrizio Marcotullio. Il programma è diverso da quello abituale, perché non si gareggerà da giovedì a domenica ma da venerdì a lunedì: primi due giorni dedicati alle qualificazioni, gli ultimi due riservati ai migliori atleti per ogni attrezzo.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO A IL CAIRO

Tommaso Brugnami

Gabriele Targhetta

Niccolò Vannucchi

Edoardo De Rosa