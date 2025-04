Ginnastica artistica, Manila Esposito vince alla trave al Trofeo di Jesolo. Punteggio super, Alice D’Amato sul podio

Manila Esposito si conferma in forma smagliante e domina la finale di specialità alla trave che ha animato la giornata conclusiva del Trofeo di Jesolo, la Classicissima della Polvere di Magnesio giunta ormai alla sedicesima edizione. La medaglia di bronzo su questo attrezzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è prontamente distinta sui 10 cm, confezionando un esercizio di notevole caratura tecnica e venendo premiata con un punteggio eccezionale da una giuria internazionale.

La campana, che ieri aveva dettato legge nel concorso generale individuale e aveva fatto festa insieme alle compagne nella gara a squadre, ha trionfato con un perentorio 14.700 (5.9 il D Score, 8.8 per l’esecuzione). Si tratta di un riscontro di impatto e significativo considerando il contesto, indubbiamente promettente in vista degli Europei del prossimo mese: il video di questa prestazione farà indubbiamente il giro del circuito internazionale e rappresenterà un riferimento per i prossimi mesi.

La Campionessa d’Europa si è lasciata abbondantemente alle spalle la rumena Ana Maria Barbosu (13.750), mentre sul terzo gradino del podio è salita Alice D’Amato. La Campionessa Olimpica alla trave sta pian piano ritrovando la propria forma ed è sulla strada giusta del recupero, nel frattempo si è resa protagonista di una buona prova valutata in 13.300 (5.4 la nota di partenza, 7.9 l’E Score).

Manila Esposito ha poi commesso una sbavatura al corpo libero e si è dovuta accontentare della quarta piazza (13.100, 5.1 il coefficiente di difficoltà), ma sul podio è salita una brillante Emma Fioravanti (13.300) alle spalle di Ana Maria Barbosu (13.500) e della spagnola Alba Petisco (13.500). Emma Fioravanti quinta (13.550) e Rebecca Aiello sesta (13.300) al volteggio vinto dalla tedesca Karina Schonmaier (14.025), Nunzia Dercenno terza (13.500) alle parallele asimmetriche dove si è imposta la statunitense Simone Rose (14.250) davanti alla connazionale Claire Pease (13.950).

Tra le juniores vanno segnalati i secondi posti di Mia Proietti al volteggio (13.400, a 75 millesimi dalla statunitense Lavi Crain) e di Eleonora Calaciura alla trave (12.850, la statunitense Caroline Moreau ha dominato con 13.450). Di seguito il quadro dettagliato dei podi delle Finali di Specialità che hanno concluso il Trofeo di Jesolo.

PODI FINALI DI SPECIALITÀ TROFEO DI JESOLO GINNASTICA ARTISTICA

SENIORES

VOLTEGGIO

1. Karina Schonmaier (Germania) 14.025

2. Lia Monica Fontaine (Canada) 13.975

3. Ashlee Sullivan (USA) 13.825

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Simone Rose (USA) 14.250

2. Claire Pease (USA) 13.950

3. Nunzia Dercenno (Italia) 13.500

TRAVE

1. Manila Esposito (Italia) 14.700

2. Ana Maria Barbosu (Romania) 13.750

3. Alice D’Amato (Italia) 13.300

CORPO LIBERO

1. Ana Maria Barbosu (Romania) 13.500

2. Alba Petisco (Spagna) 13.500

3. Emma Fioravanti (Italia) 13.300

JUNIORES

VOLTEGGIO

1. Lavi Crain (USA) 13.475

2. Mia Proietti (Italia) 13.400

3. Caroline Moreau (USA) 12.950

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Addyson Fulcher (USA) 13.400

2. Charleigh Bullock (USA) 12.600

3. Samantha Couture (Canada) 12.250

TRAVE

1. Caroline Moreau (USA) 13.450

2. Eleonora Calaciura (Italia) 12.850

3. Lavi Crain (SA) 12.050

CORPO LIBERO

1. Caroline Moreau (USA) 12.850

2. Kylie Smith (USA) 12.800

3. Madita Mayr (Germania) 12.650