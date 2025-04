Ginnastica artistica, Finale Scudetto incertissima: chi saranno i Campioni d’Italia?

Sabato 3 maggio andrà in scena la Finale Scudetto di ginnastica artistica al PalaWanny di Firenze: il massimo campionato italiano a squadre arriva alla sua naturale conclusione, le migliori otto formazioni della regular season si fronteggeranno a viso aperto per la conquista del tricolore. Cambierà il formato di gara rispetto a quello visto negli ultimi anni: addio alla Final Six con semifinali e finale, scontri diretti e punti speciali che aveva creato un po’ di confusione, si disputerà una prova classica in stile finale olimpica con le squadre che si alterneranno sui vari attrezzi.

Sul fronte femminile sarà la Ginnastica Civitavecchia a difendere il titolo: Manila Esposito e compagne sono riuscite a strappare lo scudetto dai body della Brixia Brescia e andranno a caccia del secondo sigillo della propria storia, trascinate dalla formidabile campana che è parsa in forma eccellente nella prima parte di stagione. La Brixia proverà a riprendersi lo scettro con alcune Fate che stanno cercando di rimettersi in forma, a cominciare dalle gemelle Asia e Alice D’Amato. La Libertas Vercelli della formidabile giovane Giulia Perotti potrebbe fare saltare il banco, mentre saranno outsider la Forza e Coraggio di Milano, Unione Sportiva Renato Serra, la Ginnastica Heaven, la Ginnastica Riccione e l’Artistica ’81 Trieste.

Tra gli uomini, invece, spetterà alla Virtus Ernesto Pasqualetti di Macerata difendere lo scudetto che detiene dal 2023: Matteo Levantesi e compagni dovranno fare i conti con il Gymnastic Romagna team di Lorenzo Casali ed Edoardo De Rosa, la Pro Carate di Mario Macchiati e Yumin Abbadini, la Ares di Thomas Grasso, Fabrizio Valle e Nestor Abad. Artistica Brescia, Palestra Ginnastica Ferrara, Ginnastica Sampietrina e Spes Mestre completeranno il quadro delle finaliste.