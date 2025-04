Ginnastica artistica, Tommaso Brugnami debutta da senior e vola in finale in Coppa del Mondo!

A Il Cairo (Egitto) prosegue l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. Tommaso Brugnami si è distinto nella seconda giornata di qualificazioni, meritandosi l’accesso alla finale al volteggio che andrà in scena nella giornata di lunedì 28 aprile.

La giovane promessa del panorama tricolore, al suo debutto internazionale da senior dopo aver incantato agli ultimi Europei juniores, si è prodigato in due eccellenti salti: 13.966 sul primo e 14.200 sul secondo, per chiudere con la media di 14.083 al terzo posto provvisorio. Il nostro portacolori si è accomodato alle spalle dell’armeno Artur Davtyan (14.566) e dell’ucraino Nazar Chepurnyi (14.466), due fuoriclasse assoluti in campo mondiale su questo attrezzo.

Il 18enne marchigiano, Campione del Mondo juniores al volteggio nel 2023, andrà a caccia del suo primo podio tra i grandi, ma la concorrenza si preannuncia molto qualificata visto che saranno al via anche lo svizzero Luca Murabito (13.933), i bulgari Eddie Penev (13.833) e Dimitar Dimitrov (13.850), l’uzbeko Abdulaziz Mirvaliev (13.766) e il francese Leo Saladino (13.716). Niccolò Vannucchi ha eseguito soltanto il primo salto (12.733).

Tommaso Brugnami si è poi fermato all’undicesimo posto alla sbarra (12.633, serviva 13.033 per rientrare tra i migliori otto), dove svetta il kazako Milad Karimi (14.066) davanti al nordcoreano Wi Song Choe (13.866). Undicesima piazza anche alle parallele pari (12.700, era necessario un 12.933 per superare il turno), dove lo svizzero Noe Seifert (14.133) precede l’ucraino Nazar Chepurnyi (14.066). Edoardo De Rosa sedicesimo sugli staggi (11.233).

Sul fronte femminile l’algerina Kaylia Nemour si è distinta alla trave (13.200), mentre l’egiziana Jana Mahmoud è stata la migliore al corpo libero (12.966). Nessuna italiana era in gara, le azzurre hanno saltato totalmente la Coppa del Mondo. Domani (domenica 27 aprile) andranno in scene le prime finali di specialità, l’Italia si affiderà a Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie (primo nel turno preliminare) e a Niccolò Vannucchi al corpo libero (quarto in qualifica).