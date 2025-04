Fognini-Cerundolo, ATP Montecarlo: programma, orario, tv, streaming

Fabio Fognini affronterà l’argentino Francisco Cerundolo al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per lunedì 7 aprile, sarà il quarto match sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11.00: ad alzare il sipario sulla terra rossa del Principato saranno lo svizzero Stan Wawrinka e il cileno Alejandro Tabilo, poi toccherà a Lorenzo Musetti contro il cinese Yunchaokete Bu, a seguire spazio al derby russo tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov, in chiusura toccherà al ligure.

Il 37enne, attuale numero 99 del mondo (ma da domani uscirà dalla top-100), incrocerà il 26enne, numero 23 all’ultimo aggiornamento del ranking ATP. Servirà una prestazione sopra le righe da da parte del veterano italiano, che sei anni fa conquistò il trofeo in Costa Azzurra. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione al secondo turno, dove si incrocerebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo reduce dall’eliminazione al debutto a Miami.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Fognini-Cerundolo, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FOGNINI-CERUNDOLO, ATP MONTECARLO

Lunedì 7 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Fabio Fognini vs Francisco Cerundolo – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si disputeranno Wawrinka-Tabilo, Musetti-Bu, Medvedev-Khachanov. Al termine toccherà a Fognini.

PROGRAMMA FOGNINI-CERUNDOLO, ATP MONTECARLO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.