F1, Verstappen commenta il caso Lawson: “I problemi riguardano la macchina, non i piloti”

Non solo Sergio Perez, Non solo Liam Lawson. In occasione del media day di rito che precede il lungo weekend dedicato al GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, anche Max Verstappen ha posto l’accento sulle difficoltà della RB21, “assolvendo” i due colleghi accompagnati alla porta in tempi recenti.

Nelle scorse ore, il detentore del titolo iridato ha messo un “like” ad un post scritto dall’ex pilota Giedo van der Garde, il quale aveva ampiamente criticato la scelta di Red Bull, con un messaggio molto chiaro: “Inizio a essere un po stranito riguardo tutti i commenti di chi dice che la F1 è lo sport più duro in termini di performance e poi quando non ottieni buoni risultati finisci per subire delle conseguenze“, questo il contenuto che ha ricevuto l’approvazione pubblica dell’olandese.

Una volta arrivato davanti ai giornalisti, Verstappen ha chiarito: “Ho messo mi piace al messaggio, dunque penso che quello che ho fatto parli da sé. La mia reazione? Condivisa con il team. Non parlo solo del cambio pilota tra Tsunoda e Lawson, ma riguardo tutto quanto. Abbiamo discusso già nell’ultimo fine settimana di gara e una volta tornati in fabbrica“.

Ancora più esplicite le dichiarazioni successive: “Il nostro problema principale non sono i piloti ma la RB21, che non è dove dovrebbe essere a livello di prestazioni. Dobbiamo lavorare uniti e concentrati: perché prima la macchina diventa più competitiva in generale, prima diverrà competitiva anche la seconda monoposto. È un aspetto che viene da sé, molto naturalmente. Liam ha disputato 11 gare in totale, circa, prima del 2025. E credo che per gli esordienti l’inizio della stagione sia un periodo molto duro, perché la maggior parte delle piste che incontri non le conosci, non ci hai mai guidato e devi pure fare una settimana con la sprint”.

Verstappen ha infine chiosato: “La macchina è nervosa e instabile nelle differenti fasi delle curve. Credo per via di una combinazioni di fattori. Alcune piste ci limitano più di altre. Alcuni problemi sono più facili da risolvere rispetto ad altri. Stiamo lavorando duro per rendere la macchina più veloce“.