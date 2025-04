F1, George Russell: “Impossibile fare meglio nelle prime due gare. Ferrari e Red Bull miglioreranno”

George Russell si sta rivelando uno dei piloti più competitivi e solidi in questa prima fase della stagione, dopo essere salito sul podio sia in Australia che in Cina. L’inglese della Mercedes si trova al terzo posto della classifica generale nel Mondiale a soli 9 punti dal leader Lando Norris, a -1 dal quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen e a +1 su Oscar Piastri.

“Le prime due gare sono state grandiose, due podi, non potevamo sperare di meglio. Dobbiamo però anche essere realisti. Siamo solo a due gare di una lunga stagione e non credo che la Ferrari e forse anche la Red Bull abbiano ancora massimizzato il loro potenziale. Quindi non vogliamo farci prendere la mano pensando che questi risultati siano possibili settimana dopo settimana. Ma sappiamo sicuramente che, se faremo il miglior lavoro possibile in base alle nostre capacità, saremo lì nella mischia“, dichiara il nativo di King’s Lynn in conferenza stampa.

“Il passo della macchina ci ha sorpreso sin qui. Sappiamo che in qualifica siamo sempre stati piuttosto forti. Ma penso che sia stato piuttosto rassicurante in Cina vedere che anche il nostro ritmo di gara era abbastanza buono e che eravamo il secondo team più veloce. Ci sono stati molti aspetti positivi da portare via. Andiamo in Giappone, che è stata probabilmente una delle nostre peggiori gare dell’anno scorso, quindi sarà un test piuttosto interessante per vedere se abbiamo migliorato la macchina rispetto a questo periodo di 12 mesi fa“, dice Russell alla vigilia del weekend di Suzuka.

Sulle trattative con Mercedes per il rinnovo di contratto (è in scadenza a fine anno): “Da parte mia non c’è alcun tipo di stress per quanto riguarda il contratto. Le cose cambiano molto rapidamente. Credo in me stesso. Devi performare, semplice. E quando si tratta di trattative contrattuali, in passato con Toto non ci sono mai volute più di 24 ore per avere la conversazione, poi si passa agli avvocati e si mette qualcosa a posto. Quindi, non c’è fretta da parte mia, non ci sono preoccupazioni, non c’è pressione. Mi sto godendo le gare. Questa è la priorità principale in questo momento“.

Sull’attuale superiorità tecnica della McLaren: “Penso che i punti di forza della McLaren siano le gare calde e sui vecchi asfalti dove c’è molto degrado. Quindi in Cina, abbiamo visto che la strategia ad una sola sosta è stata piuttosto semplice. Chissà questo fine settimana con il nuovo asfalto, anche se ovviamente non vogliamo trarre conclusioni affrettate. Comunque quello che abbiamo visto a Melbourne e nei test in Bahrain è stato eccezionale. E a Melbourne è stato più normale, ma se quella è la loro gara peggiore, è un po’ preoccupante per gli avversari. Ma nel 2024 la Red Bull ha dominato le prime gare e poi le cose sono cambiate rapidamente, quindi speriamo che ci sia qualcosa di simile e di essere noi quelli che possono farsi avanti“.