F1, Kimi Antonelli in seconda fila a Sakhir: “La confidenza c’è e continua a crescere, siamo sulla strada giusta”

AGGIORNAMENTO ORE 21.40. Le due Mercedes sono state penalizzate perché sono entrate in pit lane prima che fosse ufficializzato l’orario di ripartenza del Q2, interrotta per l’incidente di Esteban Ocon. Le due monoposte sono state retrocesse di una posizione. George Russell scatterà dalla terza posizione e Kimi Antonelli partirà dalla quinta piazzola. A beneficiarne sono stati Charles Leclerc, che partirà così in prima fila accanto a Oscar Piastri, e Pierre Gasly, quarto con la Alpine.

—

Andrea Kimi Antonelli partirà in seconda fila al via Gran Premio del Bahrain 2025, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue dunque l’entusiasmante percorso di crescita del giovane rookie bolognese della Mercedes, che ha dimostrato un ottimo feeling con la W16 piazzandosi in quarta posizione nelle qualifiche di Sakhir migliorando così il sesto posto di Suzuka e mettendo le basi per una gara da protagonista.

“Mi sono sentito molto meglio, le condizioni erano molto diverse rispetto al test e quindi mi sono dovuto un attimo adattare, però mi sono sentito bene in macchina, alla fine riuscivo a spingere come volevo. A questo punto è più il fatto di mettere tutto insieme, perché la confidenza c’è e ovviamente continua a crescere“, racconta il diciottenne di Casalecchio di Reno ai microfoni di Sky Sport.

“Comunque ci sono ancora cose che devo imparare, per esempio quella di sfruttare la gomma in queste condizioni. Diciamo che nell’ultimo giro non ho sfruttato benissimo la gomma, ho lasciato qualcosa sul tavolo, però siamo sulla strada giusta“, dichiara il pupillo di Toto Wolff dopo la miglior qualifica della sua carriera nella categoria regina del motorsport.

Antonelli ha pagato un gap di quasi quattro decimi dalla pole position di Oscar Piastri, che ha preceduto la Mercedes di George Russell (due decimi meglio di Kimi sul giro secco in Q3) e la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota azzurro si è tolto la soddisfazione di battere tra gli altri il leader del campionato Lando Norris (6° con la McLaren) ed il quattro volte iridato Max Verstappen (7° con la Red Bull).