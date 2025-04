Quando la prossima gara di F1? GP Arabia Saudita 2025: programma, orari, tv

Il quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Arabia Saudita, programmato nel fine settimana che culminerà domenica 20 aprile. Non ci sarà pertanto alcuna pausa per il Circus, destinato a gareggiare per ben tre weekend di fila dopo aver corso in Giappone e Bahrain!

Il GP di Arabia Saudita è entrato in calendario nel 2021. Nelle intenzioni iniziali, il circuito cittadino di Jeddah avrebbe dovuto essere una soluzione di ripiego nell’attesa di trasferire l’evento in un impianto permanente da costruire a Qiddiyah entro il 2023. Il progetto però non si è mai concretizzato, dunque l’appuntamento resta ancora oggi nella sua location originaria.

Va rimarcato come il tracciato sia uno dei più lunghi del panorama della F1 contemporanea (6.174 metri). È rapido e fluido, il che lo rende velocissimo nonostante la sua natura urbana. Lambisce le coste del Mar Rosso e l’ambientazione notturna fornisce un’atmosfera sempre spettacolare. Pertanto, come seguire la corsa mediorientale in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Arabia Saudita.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Jeddah. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Arabia Saudita dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA 2025

VENERDÌ 18 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30, Prove libere 1

Ore 19.00-20.00, Prove libere 2

SABATO 19 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.30-17.30, Prove libere 3

Ore 20.00, Qualifiche

DOMENICA 20 APRILE (ORARIO ITALIANO)

Ore 19.00, GARA