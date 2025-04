F1, Antonelli regge il confronto con Russell nonostante sette anni di esperienza in meno!

Andrea Kimi Antonelli ha avuto un buon impatto con la Formula 1. Dopo quattro Gran Premi, il diciottenne emiliano occupa la sesta posizione nel Mondiale con un quarto posto conseguito all’esordio quale miglior risultato. Si è inoltre preso la soddisfazione di strappare a Max Verstappen il record di pilota più giovane a realizzare il giro più veloce in gara.

Questo primato di precocità ha acceso alcune fantasie, cionondimeno bisogna sempre ricordare come può essere un conseguimento figlio delle circostanze. I pianeti si sono allineati nel portarlo su una Mercedes più rapidamente di quanto la stessa Stella a Tre Punte avrebbe preventivato. Una fortuna già di per sé, elevata al quadrato dalla possibilità di trovarsi subito per le mani una monoposto competitiva. Un’opportunità, quella avuta dall’italiano, che nessun altro pilota dello junior program della Casa di Stoccarda ha avuto.

Lo stesso George Russell, con cui condivide il box, ha dovuto effettuare un lungo apprendistato alla Williams prima di salire a bordo di una Freccia d’Argento. Esteban Ocon e Pascal Wehrlein, antichi protégés di Toto Wolff, una Mercedes non l’hanno proprio mai vista. Viceversa, Antonelli è stato letteralmente catapultato nella struttura che dal 2014 al 2020 ha sbaragliato il campo in F1.

Fare qualsiasi paragone o tracciare qualunque prospettiva è sicuramente prematuro. L’unico confronto che può essere fatto è quello con chi pilota una monoposto gemella, il Russell di cui sopra. Ebbene, dopo quattro GP il confronto velocistico puro dice 4-0 in favore del britannico in qualifica. Attenzione però, perché il distacco tra i due si è assottigliato progressivamente e l’italiano si è viepiù avvicinato al team mate.

Anche quando più conta, ovverosia sotto la bandiera a scacchi, l’inglese ha sempre fatto meglio dell’emiliano, il quale però sta reggendo egregiamente il confronto. Anzi, un paio di volte è pure arrivato in scia al caposquadra. Non si tratta di un risultato da poco, se si pensa che Antonelli è letteralmente alle prime armi, mentre Russell è già un navigato pilota alla settima stagione nel Circus!

Insomma, “pronti, via!” e Andrea Kimi sta tenendo testa a chi ha un’esperienza esponenzialmente superiore. Si tratta di una certificazione di qualità. Dopotutto, anche il primo Verstappen talvolta pagava pegno nei confronti del formato Daniel Ricciardo, pur dimostrandosi alla stregua dell’australiano. Vedremo come evolverà il confronto Antonelli-Russell nelle prossime settimane, a partire da Jeddah. Se son rose (del deserto) fioriranno…