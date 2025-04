F1, lotta fratricida in McLaren per il Mondiale 2025? La lezione del 2024 impone cautela

Quali connotati assumerà la lotta per il Mondiale di F1 2025? La domanda, dopo quattro gare, comincia a farsi interessante. Non v’è dubbio che la McLaren sia la vettura più competitiva, almeno in questa fase iniziale della stagione, dinamica che implica come Lando Norris e Oscar Piastri beneficino di un ovvio vantaggio prestazionale.

Nessuno dei due però sta davvero facendo la differenza. Vige un sostanziale equilibrio tra il britannico e l’australiano, con quest’ultimo che – sornione – ha già messo a referto due vittorie contro l’unica del compagno di squadra. Non c’è fuga anche come conseguenza del fatto che sia l’uno che l’altro abbiano concesso qualcosa, commettendo degli errori qua e là.

La situazione consente a Max Verstappen e George Russell di restare a contatto, nonostante la Red Bull e la Mercedes siano inferiori rispetto alla MCL39. L’olandese ha letteralmente fatto i miracoli a Suzuka, mentre il britannico ha il pregio di massimizzare il potenziale a disposizione. Chiaramente, i due sono a ridosso del tandem pitturato papaya solo in virtù del numero limitato di gare disputato sinora.

Se i valori in campo non dovessero cambiare, si andrà verso una guerra fratricida in quel di Woking (auguri a chi dovrà gestirla). Viceversa, se le RB21 e la W16 dovessero essere sviluppate in maniera efficace, la lotta per il titolo si aprirebbe a più attori. La stagione è eterna e la lezione del 2024 dovrebbe insegnare come non è detto che i valori di partenza restino immutati cammin facendo.

In tutto ciò, quale ruolo potrà recitare la Ferrari? Diciamo che la SF-25 ricade nella stessa casistica del Drink Team e delle Frecce d’Argento, partendo però da presupposti diversi (e da un distacco aritmetico più elevato). Anche qui, banalmente, tutto passerà dal crocevia rappresentato dalla capacità/possibilità di evolvere una monoposto sinora agonisticamente frigida.