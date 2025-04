F1, Oscar Piastri: “Carico dopo Sakhir, mi sento bene con team e macchina”

Oscar Piastri si è presentato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Jeddah il pilota del team McLaren proverà a continuare nel suo ottimo avvio di campionato con già due successi messi in archivio.

La classifica iridata lo vede ormai a 3 sole lunghezze di distanza dal compagno di scuderia Lando Norris, con la sensazione di iniziare davvero a mettere pressione al pilota inglese. Il nativo di Melbourne, con il suo carattere che lo rende molto simile a “Ice man” Kimi Raikkonen, prosegue senza distrazioni e, anche in Arabia Saudita, vuole puntare in alto.

La conferma arriva direttamente dalle sue parole nel corso dell’incontro con i media nel giovedì saudita: “Sono molto contento della vittoria di Sakhir e del modo in cui l’ho ottenuta. Quindi, affronto questo fine settimana con grande fiducia. Jeddah, poi, è una pista che mi piace molto e di cui ho ottimi ricordi nelle mie precedenti visite. Sono determinato a scendere in pista al meglio per provare ancora a fare del mio meglio”.

Il pilota classe 2001 prosegue nel descrivere questo suo inizio di stagione: “Sono contento. Mi sento bene sia con la mia vettura sia con il team. Il segreto per fare bene? Dare il massimo in ogni weekend”.