F1, la Ferrari cambia obiettivo e punta a vincere nella vela. L’annuncio di Elkann

Una rivelazione di un certo peso è arrivata dal presidente della Ferrari, John Elkann, nel corso dell’ultima assemblea degli azionisti. Il Cavallino Rampante non continuerà solo nella rincorsa al titolo iridato in F1 e nel WEC, ma vi sarà anche una sfida in mare. Si parla di barche a vela, è questo il nuovo progetto dell’azienda di Maranello.

“Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive“, ha detto Elkann.

Un indizio chiaro c’era già stato nel gennaio 2024, quando sui canali social della Rossa c’era stata la comparsa di un video di pochi secondi in cui si lasciava intendere l’inizio di una nuova avventura. Una nuova fase che vedrà al centro della scena Giovanni Soldini, velista italiano specializzato in navigazioni oceaniche in solitario e in equipaggio dall’esperienza straordinaria.

Il 57enne navigatore milanese, icona delle traversate, avrà in Ferrari il ruolo di gestore dell’equipaggio. Ferrari quindi in America’s Cup accanto a Luna Rossa? “Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing. Con questa nuova sfida agonistica, motivati dalla nostra capacità innovativa e dall’impegno per la sostenibilità, ci spingeremo oltre gli attuali confini. Siamo felici di poter contare su Giovanni, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra“, il messaggio del presidente della Ferrari a Soldini.