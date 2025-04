F1 oggi in tv, GP Bahrain 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 11 aprile, prende il via il fine-settimana del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Sakhir, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 italiane la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

Ferrari chiamata a una reazione. La Rossa ha deluso su tutti i fronti nelle prime tre uscite stagionali, raccogliendo solo la vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai (Cina) e nient’altro. In occasione di questo round, la Rossa introdurrà degli aggiornamenti tecnici sulla SF-25 e la speranza è che diano un beneficio in termini di prestazioni e guidabilità.

Favorite della vigilia sono le McLaren. Il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri avranno come target sfruttare al 100% il potenziale tecnico della propria vettura, in modo da disinnescare la verve di un Max Verstappen in grande evidenza a Suzuka (Giappone). Curiosità sulla prospettive della Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli.

La prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì a Sakhir. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 11 aprile (orari italiani)

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 11 aprile

Non è prevista la copertura televisiva delle prove libere odierne