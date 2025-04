F1 oggi in tv, GP Bahrain 2025: orari FP3 e qualifiche, streming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 12 aprile, le prove libere 3 e le qualifiche caratterizzeranno il week end del GP del Bahrain, quarto round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Sakhir si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la quarta pole-position della stagione.

La Ferrari è chiamata a trovare le soluzioni a problematiche che ci sono dall’inizio di questo campionato. La SF-25 risulta difficilmente guidabile nella percorrenza delle curve di media/bassa velocità e non ha una grande trazione. Per questo, si è deciso di introdurre un nuovo fondo, ma chiaramente non può bastare per centrare l’obiettivo.

Grande favorita per la conquista della pole-position è la McLaren che, nel corso della prima giornata di prove libere ha molto impressionato. L’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris con irrisoria facilità hanno messo in serie giri velocissimi, inarrivabili per la concorrenza. Vedremo se oggi le cose cambieranno.

Il sabato del week end del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (207), mentre Sky Sport 4K (213) trasmetterà solo le qualifiche, in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista dalle 20.55 la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 12 aprile (orari italiani)

Ore 14.30-15.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP BAHRAIN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207); Sky Sport 4K (213) solo per le qualifiche; TV8 trasmetterà in chiaro la differita solo delle qualifiche a partire dalle 20.55, mentre la FP3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita solo delle qualifiche a partire dalle 20.55, mentre la FP3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 12 aprile

Ore 20.55 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro