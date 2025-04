F1, Charles Leclerc: “McLaren di un altro pianeta, noi non siamo veloci abbastanza”

Un venerdì di conferma (in negativo) per la Ferrari a Sakhir. Il quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 ha preso il via e in Bahrain è arrivato il responso della pista nelle prime prove libere. Un verdetto che sembra quasi inappellabile rispetto a quanto si è visto finora, ovvero McLaren velocissima e tutti gli altri costretti a inseguire.

Nel gruppo degli inseguitori presente anche la Ferrari, con Charles Leclerc che con estrema sincerità ha fatto il punto della situazione: “Sto cercando di spingere in una direzione che mi permetta di tirare fuori il massimo dalla macchina in base al mio stile di guida. Onestamente, però, il potenziale della macchina rimane lo stesso e non siamo veloci abbastanza. McLaren è semplicemente su un altro pianeta: dà fastidio, ma è così. Questo mi motiva a chiudere il gap prima possibile, ma sono incredibilmente veloci“, ha dichiarato Charles.

“Nella notte dobbiamo lavorare per migliorare la situazione. Gli aggiornamenti ci hanno dato quello che ci aspettavamo, ma sfortunatamente il gap dalla McLaren è ancora troppo grande. Dobbiamo massimizzare il potenziale della macchina per adesso: se è da quarto o quinto posto non lo so, ma dobbiamo farlo. Spero che a un certo punto saremo di nuovo la macchina più veloce in pista, in modo che massimizzando le prestazioni lo faremo per la vittoria e non più per una terza posizione“, ha sottolineato il monegasco.

Stabilendo i valori in maniera più specifica: “Siamo più o meno lì con la Mercedes, mentre credo che la Red Bull sia un po’ più davanti con Max Verstappen, ma aspettiamo e vediamo. Dobbiamo concentrarci su massimizzare il potenziale della nostra macchina: penso che possiamo ancora trovare della performance prima delle qualifiche e faremo di tutto per sfruttare al massimo l’aggiornamento che abbiamo portato. Vediamo dove questo lavoro ci porterà domani“.